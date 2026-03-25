Thales s'implique dans le 1er passeport électronique de République Dominicaine
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:52
Thales annonce le déploiement, aux côtés du groupe local Midas Dominicana, du premier passeport électronique en République Dominicaine, dans le cadre d'un contrat visant à moderniser la délivrance des titres de voyage. Le projet introduit un document intégrant une puce électronique sécurisée stockant des données biométriques (empreintes digitales, photo) et reposant sur une page en polycarbonate.
Cette nouvelle génération de passeport combine dispositifs physiques et numériques pour renforcer l'authenticité des documents et fluidifier les contrôles aux frontières. Elle vise à améliorer à la fois la sécurité nationale et l'efficacité des déplacements des citoyens.
En complément, Thales déploie des solutions de cybersécurité, notamment un système de "détection et réponse" pour surveiller en continu les menaces sur les infrastructures de données.
Nathalie Gosset, vice-présidente Identité et Biométrie chez Thales, souligne que cette initiative "contribue à construire un écosystème d'identité solide, durable et interopérable". Luis Marrero, vice-président des opérations de Midas Dominicana, met en avant "un des documents de voyage les plus sécurisés et avancés du monde".
Le titre Thales progresse actuellement de 1,8% à Paris dans un CAC 40 en hausse de 1,3%.
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