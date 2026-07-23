Thalès : revient au contact de la résistance des 241 EUR

La situation s'envenime dans le Golfe Persique, Zlensky tente d'impulser une nouvelle dynamique à la guerre en Ukraine... Thalès en profite et revient au contact de la résistance des 241 EUR des 6/7 mai puis 28/29, ou encore du 2 au 7 juillet.

En cas de franchissement, Thalès s'en ira chercher 248,5 EUR, le zénith intraday du 7 juillet, puis ce sera au tour des 255 EUR.