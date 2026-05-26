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Thales réussit ses premiers tirs FLP-T avec son lanceur X-Fire
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 07:20

Thales annonce avoir réalisé avec succès, le 20 mai dernier, de premiers tirs depuis le lanceur souverain X-Fire, développé en partenariat avec Soframe pour les frappes longue portée terrestres (FLP-T), confirmant la maturité de ce système.

Développé avec Soframe, X-Fire se distingue par son architecture polyvalente, qui lui permet de tirer, pour la frappe dans la profondeur (150 km et au-delà), une large gamme de munitions, qu'elles soient souveraines ou étrangères.

Cette flexibilité apporte une réponse conciliant deux enjeux : disposer d'une munition souveraine pour la frappe terrestre dans la profondeur et assurer une continuité capacitaire à la fin de vie des lance-roquettes unitaires (LRU) actuels.

X-Fire se distingue également par un véhicule 8 x 8 agile, mobile et compatible avec la flotte logistique de l'Armée de terre, ainsi que par les solutions de navigation résiliente de Thales, notamment le récepteur GNSS antibrouillage TopStar Smart Receiver et la centrale inertielle TopAxyz.

Ce tir réussi intervient quelques jours après celui effectué le 5 mai de la munition balistique souveraine FLP-T 150, développée par ArianeGroup et Thales, une munition qui sera disponible avant la fin de la décennie.

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