Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Ferrari et Bouygues/Colas)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KINGFISHER KGF.L - Le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a fait état mardi d'un recul de 0,7% de ses ventes sous-jacentes au premier trimestre, citant un "contexte de marché morose", mais a maintenu son objectif annuel de bénéfice.

* FERRARI RACE.MI a présenté lundi soir sa première voiture entièrement électrique, marquant ainsi un tournant majeur pour le constructeur de véhicules de sport de luxe, alors que ses concurrents, notamment PORSCHE P911_p.DE et Lamborghini, reviennent sur leurs ambitions en matière de modèles électriques, citant une faible demande.

* BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale de Bouygues, a annoncé mardi qu'il participerait à la réalisation du futur Bâtiment Femmes Parents Enfants (BFPE) du CHU de la Réunion à Saint-Denis dans le cadre d'un projet de près 140 millions d'euros.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mardi la signature d'un accord avec la société de capital-risque et fonds d’investissement Ecco pour la cession de son activité de distribution de carrelage dans les pays nordiques.

* AIR FRANCE AIRF.PA - Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre à "sur-pondérer" contre "pondération en ligne".

* CARMILA CARM.PA - Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "conserver".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N41Z1CS

(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)