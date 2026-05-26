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Colas (Bouygues) gagne un contrat pour le futur BFPE du CHU de La Réunion
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 08:10

Colas, filiale de Bouygues, annonce la participation de sa filiale GTOI - Les Grands Travaux de l'Océan Indien, au sein d'un groupement, à la réalisation du futur bâtiment femme parent enfant (BFPE) du CHU de La Réunion à Saint-Denis.

Le CHU a confié la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance du futur BFPE à un groupement conduit par Demathieu Bard Construction, avec GTOI en co-construction, afin de regrouper des activités réparties sur plusieurs infrastructures devenues inadaptées.

Le futur BFPE développera environ 26 400 m² sur neuf niveaux et accueillera plus de 200 lits et places. Il réunira les services dédiés à la femme, à la maternité et à l'enfant : gynécologie, obstétrique, pédiatrie, urgences pédiatriques, néonatologie et soins critiques.

Le projet prévoit des plateaux techniques modernisés, des parcours simplifiés et une organisation optimisée des flux logistiques, médicaux et patients, afin d'améliorer la coordination des soins et le confort des usagers.

Financé par l'État, la Région Réunion et le CHU, ce projet représente près de 140 MEUR, dont environ 50 MEUR pour GTOI. Les travaux de gros oeuvre doivent démarrer à la mi-2026, avec une mise en service programmée fin 2029.

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