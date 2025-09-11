 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,00
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Thalès : repart de l'avant, grimpe vers 243,5E
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 17:33

(Zonebourse.com) - Thalès repart de l'avant, grimpe vers 243,5E et retrace la MM100 : la dynamique haussière pourrait porter le titre jusque vers 255E, le titre retracerait alors son zénith du 14 et 23 juillet dernier.

Valeurs associées

THALES
243,7000 EUR Euronext Paris +3,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank