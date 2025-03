Thales : repart à l'assaut des 247/250E, retest des 264,4E ? information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Après un bref épisode correctif vers 235E, Thales repart à l'assaut des 247/250E : l'objectif pourrait être le retracement du zénith historique intraday des 264,4E du 6 mars.

Une extension haussière pourrait se développer en direction de 275E (report d'amplitude par rapport à la dernière oscillation).





Valeurs associées THALES 248,0000 EUR Euronext Paris +4,69%