Thales renforce son activité cybersécurité avec l'acquisition de Tesserent

(AOF) - Thales progresse légèrement de 1,1% à 132,85 euros suite à l'annonce du rachat de Tesserent, société australienne spécialisée dans la cybersécurité. Le rapprochement entre ces deux groupes va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sont des marchés dont la croissance est attendue à deux chiffres d'ici 2026. En outre, Morgan Stanley a initié le suivi de Thales avec une recommandation " Surpondérer " et un objectif de cours à 169 euros.

Selon Invest Securities, Thales propose d'acquérir 100% de Tesserent pour 0,13 dollar australien par action, soit une valeur des titres de 107 millions d'euros et une valeur d'entreprise relativement similaire (120 millions d'euros).

Le rapprochement entre Thales et Tesserant permettra de fournir des services avancés répondant aux besoins de cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment dans le secteur de la Défense et pour les administrations.

Principal acteur de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande, Tesserent continuera à être connu sous son nom propre et son identité visuelle sera complétée de la signature " Cyber Solutions by Thales ".

Il deviendra la principale offre de cybersécurité de Thalès en Australie et en Nouvelle-Zélande. La nouvelle entité accélérera la croissance des activités cyber pour les clients de Thales dans ces deux pays, en s'appuyant sur les capacités d'investissement, le savoir-faire et l'ancrage mondial de Thales.

Recommandé par tous les membres du conseil d'administration de Tesserent, ce projet est soumis à l'approbation des actionnaires de Tesserent et, comme il est d'usage pour ce type de transaction, de la Cour fédérale d'Australie.

La transaction est également soumise aux agréments réglementaires et au respect des conditions habituelles de clôture. Elle devrait normalement être finalisée dans le courant du second semestre 2023.

Quant au suivi de Thales, Morgan Stanley explique son conseil positif par le fait que " la division Défense & Sécurité (D&S) soutient les perspectives à moyen terme du groupe. Un carnet de commandes record (supérieur à 30 milliards d'euros) et l'exposition à des budgets de défense en hausse - en particulier en France - offrent une visibilité pluriannuelle.

" Nous prévoyons un taux de croissance annuel moyen de 6% des revenus jusqu'en 2030, mais nous voyons un potentiel supplémentaire important ", explique Morgan Stanley dans sa note.

Points clés

- Premier ou deuxième de l’électronique pour les satellites civils, les systèmes de mission et senseurs pour la défense, la gestion du trafic aérien, la protection des données et les cartes SIM et paiements intelligents, créé en 2020 ;

- Revenus de 17 Mds€ tirés de la défense & sécurité pour 54 %,de l’aérospatial pour 28 %, de l’identité et sécurité numériques pour 19 % et de l’aéronautique civile pour 7 %;

- Présence internationale, à 24 % pour la France, 29 % pour les autres pays d’Europe, 14 % en Asie, 12 % en Amérique du Nord et 9 % au Moyen-Orient ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 50 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (24,63 %) et l’Etat français (25,68 %), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil d’administration de 16 membres ;

-Situation financière saine avec une dette notée A-, fortement diminuée à 894 Ms€ à fin juin face à 7,6 Mds€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie de recentrage sur l’aérospatial, la défense & sécurité et l’identité & la sécurité numériques ;

- Stratégie d’innovation soutenue par une R&D proche de 20 % :

- écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 23 000 brevets, 6 hubs, 3 digital factories et 50 partenariats académiques ;

- focus sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité et intelligence artificielle, via le programme AI@Centech et l’approche quantique TrUE AI ;

- Stratégie environnementale bas carbone :

- réduction de 25 % des émissions directes de CO2 en 2023, de 50 % en 2030 (vs 2018) et objectif net zéro en 2040,

- 100 % des produits et services éco-conçus en 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

– Accélération des activités, obtentions de contrats et investissements dans la défense et la sécurité (2/3 des bénéfices estimés) et l’aérospatial (15 %) ;

- Acquisitions d’Excellium et S21sec (pôle sécurité) et de AAC (sonars) ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record gonflé par l’entrée en vigueur des ventes de Rafale aux Emirats Arabes Unis et, plus globalement, par les besoins en Défense & Sécurité.

Défis

- Tensions dans les chaînes d’approvisionnement, en particulier de semi-conducteurs et inflation : résilience des chaînes d’approvisionnement, montée en puissance des recrutements et transfert aux clients des coûts d’achat ;

- Retombées des avancées dans l’avionique et la biométrie avec la reprise du trafic aérien puis des investissements R&D en capteurs quantiques, sécurité du cloud et traitement des données en IoT ;

- Rythme des commandes aérospatiales inférieur à celui du groupe ;

- Après un bond de 41% des prises de commandes et de 9,6 % des revenus à fin septembre 2022, objectifs 2022 confirmés : chiffre d’affaires en hausse proche de 5,5 % et marge opérationnelle de 10,8 à 11,1 %.

- Acompte sur dividende 2022 de 0,70 € versé en décembre et rachats d’actions.

