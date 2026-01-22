Thales renforce sa position dans l'identité numérique aux États-Unis
Thales a officialisé le lancement de l'Alaska ID mobile, une application permettant aux citoyens de cet État de numériser leurs titres d'identité officiels. Ce partenariat avec le Département des véhicules motorisés (DMV) repose sur une infrastructure à clé publique et respecte les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), garantissant une interopérabilité mondiale.
Le système permet un partage sélectif des données, renforçant la protection de la vie privée. Déjà acceptée par la Police Aux Frontières (TSA) dans certains aéroports, cette solution s'inscrit dans une dynamique fédérale de lutte contre la fraude documentaire.
"Ce projet constitue une avancée majeure dans le cadre des initiatives de services publics numériques", a commenté Tyson Moler, vice-président des solutions d'Identité et de Biométrie de Thales pour l'Amérique du Nord.
