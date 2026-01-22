 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales renforce sa position dans l'identité numérique aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 15:41

Le groupe technologique français déploie une solution d'identification mobile sécurisée en Alaska, marquant une étape clé dans l'exportation de son expertise en cybersécurité et en biométrie vers les services publics nord-américains.

Thales a officialisé le lancement de l'Alaska ID mobile, une application permettant aux citoyens de cet État de numériser leurs titres d'identité officiels. Ce partenariat avec le Département des véhicules motorisés (DMV) repose sur une infrastructure à clé publique et respecte les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), garantissant une interopérabilité mondiale.

Le système permet un partage sélectif des données, renforçant la protection de la vie privée. Déjà acceptée par la Police Aux Frontières (TSA) dans certains aéroports, cette solution s'inscrit dans une dynamique fédérale de lutte contre la fraude documentaire.

"Ce projet constitue une avancée majeure dans le cadre des initiatives de services publics numériques", a commenté Tyson Moler, vice-président des solutions d'Identité et de Biométrie de Thales pour l'Amérique du Nord.

Valeurs associées

THALES
252,0000 EUR Euronext Paris -3,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank