Thalès : remonte au contact des MM100 et MM200 vers 245E
09/03/2026 à 16:19

Thalès à contre-courant du CAC40, mais en adéquation avec le climat géopolitique, remonte d'un plancher de 236,4E (comblement du "gap" des 235,8E du 2 janvier validé) au contact des MM100 et MM200 vers 245E.
Le rebond pourrait se poursuivre en direction de la MM20 qui gravite vers 251E et coïncide avec l'ex-support des 22 janvier et 24 février.

THALES
246,800 EUR Euronext Paris +2,28%
