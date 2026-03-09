Thalès : remonte au contact des MM100 et MM200 vers 245E
Le rebond pourrait se poursuivre en direction de la MM20 qui gravite vers 251E et coïncide avec l'ex-support des 22 janvier et 24 février.
Valeurs associées
|246,800 EUR
|Euronext Paris
|+2,28%
