Thales recrute Louis Igonet en tant que directeur des relations investisseurs
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 18:18
Louis Igonet possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des relations investisseurs et de la finance d'entreprise. Avant de rejoindre Thales, il était Directeur des relations investisseurs, de la stratégie et du développement chez Tikehau Capital.
Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes, notamment chez Bouygues, TF1, Edenred, et Carrefour, où il a développé une expertise approfondie en communication financière et en gestion des relations avec les investisseurs.
Valeurs associées
|225,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,31%
A lire aussi
-
Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite
-
Un chef coutumier pygmée a raconté avoir été forcé à assister au viol de sa soeur par des soldats en République démocratique du Congo, témoignant mercredi devant la cour d'assises de Paris qui juge l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, plus de 20 ans après. Sa ... Lire la suite
-
"On avait le choix entre deux solutions, la pire et la moins pire". Au procès de Lafarge, d'anciens cadres se sont expliqués sur les raisons pour lesquelles le cimentier était resté en Syrie jusqu'en 2014, moyennant des paiements à des groupes classés comme "terroristes". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer