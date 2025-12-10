 Aller au contenu principal
Thalès : rechute sous 226,5E, surveiller 220E
10/12/2025

Le rebond s'enraye vers 233E et Thalès rechute sous 226,5E : le titre semble bien parti pour re-tester le récent plancher des 219,5E du 1er décembre ou du septembre dernier (220E).
Cette zone va maintenant s'avérer cruciale et toute cassure déboucherait sur les comblement du "gap" des 194,65E du 26 février... puis surviendrait le risque de retracement de l'ex-zénith des 173E du 7 juin 2024 (règle du balancier après le double-top sous 273E survenu les 5 juin et 2 octobre)

