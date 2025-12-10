Thalès : rechute sous 226,5E, surveiller 220E
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 11:15
Cette zone va maintenant s'avérer cruciale et toute cassure déboucherait sur les comblement du "gap" des 194,65E du 26 février... puis surviendrait le risque de retracement de l'ex-zénith des 173E du 7 juin 2024 (règle du balancier après le double-top sous 273E survenu les 5 juin et 2 octobre)
Valeurs associées
|226,5000 EUR
|Euronext Paris
|-2,75%
