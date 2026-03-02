Thales réalise une première mondiale dans la sécurisation post-quantique des réseaux 5G
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:48
Thales a validé avec succès une innovation permettant de mettre à jour la sécurité des cartes SIM et eSIM (module d'identité d'abonné intégré) déjà déployées sur les réseaux 5G, sans aucune interruption de service.
Cette avancée repose sur l'agilité cryptographique, une capacité cruciale permettant d'injecter de nouveaux algorithmes de protection par téléchargement pour contrer la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques, capables de briser les chiffrements actuels.
Pour les investisseurs, cette technologie garantit la pérennité des infrastructures critiques et des revenus des opérateurs télécoms en évitant le remplacement physique coûteux de millions d'équipements. Comme le souligne Eva Rudin, vice-présidente des solutions de connectivité mobile, "le succès de cette démonstration prouve que la sécurité résistante au quantique n'est plus un concept futuriste".
Ce positionnement renforce le leadership de Thales dans la définition des standards internationaux, notamment auprès du National Institute of Standards and Technology (NIST - Institut national des normes et de la technologie), tout en sécurisant les investissements à long terme dans les réseaux mobiles, les véhicules connectés et l'industrie.
Le titre gagne 0,5% à Paris, une progression qui s'approche des 12% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|257,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
A lire aussi
-
La reprise, annoncée lundi, des papeteries Condat en Dordogne par un spécialiste de la reconversion industrielle, avec le licenciement de 90% des quelque 200 salariés et la promesse d'un nouvel avenir pour cette usine historique, illustre les difficultés du secteur ... Lire la suite
-
La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite
-
Commerce nucléaire France-Russie: 4 militants de Greenpeace en garde à vue après le blocage d'un cargo à Dunkerque
Des militants de Greenpeace voulant dénoncer le commerce d'uranium entre la Russie et la France ont bloqué pendant cinq heures un cargo dans le port de Dunkerque lundi matin, avant que les forces de l'ordre ne mettent fin à leur action. Douze militants ont été ... Lire la suite
-
Quatre hommes ont réaffirmé lundi leur absence d'intention criminelle dans l'engrenage qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty, avant que la cour d'assises spéciale de Paris ne se retire pour délibérer, le verdict étant attendu en fin de journée. Un père d'élève, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer