Thales réalise une première mondiale dans la sécurisation post-quantique des réseaux 5G
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:48

Le leader français de la défense et des technologies numériques vient de franchir une étape stratégique en démontrant la capacité de ses solutions de connectivité à intégrer une protection post-quantique à distance.

Thales a validé avec succès une innovation permettant de mettre à jour la sécurité des cartes SIM et eSIM (module d'identité d'abonné intégré) déjà déployées sur les réseaux 5G, sans aucune interruption de service.

Cette avancée repose sur l'agilité cryptographique, une capacité cruciale permettant d'injecter de nouveaux algorithmes de protection par téléchargement pour contrer la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques, capables de briser les chiffrements actuels.

Pour les investisseurs, cette technologie garantit la pérennité des infrastructures critiques et des revenus des opérateurs télécoms en évitant le remplacement physique coûteux de millions d'équipements. Comme le souligne Eva Rudin, vice-présidente des solutions de connectivité mobile, "le succès de cette démonstration prouve que la sécurité résistante au quantique n'est plus un concept futuriste".

Ce positionnement renforce le leadership de Thales dans la définition des standards internationaux, notamment auprès du National Institute of Standards and Technology (NIST - Institut national des normes et de la technologie), tout en sécurisant les investissements à long terme dans les réseaux mobiles, les véhicules connectés et l'industrie.

Le titre gagne 0,5% à Paris, une progression qui s'approche des 12% depuis le début de l'année.

