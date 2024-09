Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thalès : pullback sous les 143E information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Thalès subit un pullback sous les 143E, ce qui met en péril le plancher des 142,95E du 25 juillet dernier.

Il subsiste un ultime support vers 140,7E qui remonte au 11 mars dernier, après quoi, Thalès poursuivrait sa chute en direction de 132,5E, le plancher de la mi-février, puis 128E, son 'point bas' majeur du 5 octobre 2023.





Valeurs associées THALES 143,75 EUR Euronext Paris -2,18%