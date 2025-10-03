Thales produit en série le radar de surveillance et de défense aérienne Ground Fire
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 10:08
Le radar de surveillance et de défense aérienne Ground Fire de Thales est produit en série, après avoir franchi avec succès les tests d'acceptation en usine en présence des représentants de la Direction Générale de l'Armement (DGA).
'Le radar Ground Fire offre un haut niveau de performance pour détecter, poursuivre et classifier de nombreuses cibles, y compris dans les environnements les plus problématiques comme les régions montagneuses et les espaces aériens à forte densité de trafic' indique le groupe.
Il est capable de détecter des drones, ainsi que des missiles balistiques, en conservant la mobilité d'un radar tactique.
Le radar Ground Fire servira le système de défense aérienne SAMP/T NG. Il remplacera le radar Arabel du système SAMP/T, déjà en service pour sécuriser l'espace aérien de plusieurs pays européens.
' Nous avons mis en oeuvre tous les processus nécessaires pour accélérer la production industrielle, ce qui a permis de tripler la capacité de production des radars sur notre site de Limours de 2022 à 2024, d'améliorer la robustesse de notre chaîne logistique et de renforcer notre écosystème de partenaires afin d'assurer une livraison rapide et contribuer ainsi à la surveillance et à la défense aérienne des nations européennes ', a déclaré Eric Huber, Vice-Président en charge de l'activité Radars de Surface, Thales
Valeurs associées
|270,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,77%
