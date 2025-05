Thales: production de radars aux Émirats arabes unis information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un accord avec Tawazun Council pour la production locale de radars de surveillance aérienne aux Émirats arabes unis.



'Les radars Ground Master sont internationalement reconnus pour leur fiabilité, leurs performances de haut niveau, leur mobilité et leur adaptabilité à diverses missions, qui en font un des meilleurs systèmes de surveillance et de défense aérienne au monde' indique le groupe dans son communiqué.



L'installation devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2027. Elle assemblera, testera et qualifiera des radars de surveillance aérienne.



'Cette usine constituera un atout stratégique, car elle renforcera les capacités de production de défense des Émirats arabes unis' indique Thales.



Abdelhafid Mordi, DG de Thales aux Émirats Arabes Unis, a déclaré : ' Cet investissement renforce la souveraineté des Émirats arabes unis en matière de technologies de défense essentielles, consolide la chaîne d'approvisionnement nationale, fait appel aux talents émiriens et approfondit l'expertise locale en matière de systèmes radar avancés. '





