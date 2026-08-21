Thales procède à une émission obligataire pour racheter Exail

Thales annonce avoir réalisé, le 20 août, une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1 MdEUR, destinée au financement du projet d'acquisition d'Exail Technologies annoncé le 6 juillet dernier.

Cette nouvelle émission comprend deux tranches de 500 MEUR chacune, respectivement d'une durée de quatre ans, à taux fixe avec un coupon de 3,50%, et d'une durée de huit ans, à taux fixe avec un coupon de 3,75%.

"Cette émission a rencontré une forte demande et a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée, témoignant ainsi de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective stable) par S&P Global Ratings", précise Thales.

Pour mémoire, Thales a annoncé début juillet un accord engageant avec la famille Gorgé pour acquérir 35,51% du capital d'Exail, ouvrant la voie à une OPA obligatoire sur 100% du capital, une opération qui valorise le spécialiste de la robotique et des drones dans l'environnement naval à 3,9 MdsEUR (valeur d'entreprise).

Il précisait alors que la finalisation de l'acquisition du bloc de contrôle de la famille Gorgé était attendue au cours du 2e semestre 2027 et que l'offre publique d'achat obligatoire sur le solde des titres Exail se clôturerait début 2028 au plus tard.