Thales: présente son système de communication 'Naval DRAKON'

(CercleFinance.com) - Thales annonce le lancement de 'Naval DRAKON', un système de communications présenté comme 'cyber-sécurisé et interopérable pour les forces navales'.



Ce système, intégrant plusieurs médias (Satcom militaire, VLF/LF, HF, V/UHF), vise à améliorer la connectivité et l'interopérabilité entre divers plateformes (bâtiments, aéronefs, drones) lors d'opérations en coalition.



Alexandre Bottero, VP de Thales, souligne que 'Naval DRAKON' permettra des communications fluides et sécurisées dans toutes les situations.



Déjà testé en mer, ce système sera bientôt déployé sur plusieurs frégates, offrant des fonctionnalités avancées telles que la gestion du spectre et la cybersécurité.





