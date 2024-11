Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales:présente sa solution IA contre les mines sous-marines information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon Euronaval qui se tiendra du 4 au 7 novembre à Villepinte, Thales présentera sa solution Pathmaster, intégrant des avancées en intelligence artificielle (IA) pour la lutte contre les mines.



Cette technologie permet la classification, l'identification et la neutralisation des mines marines, avec une application d'analyse sonar, Mi-Map, qui traite les données quatre fois plus vite, assure Thales.



Gwendoline Blandin-Roger, Directrice de l'activité Systèmes sous-marins chez Thales, souligne que l'IA améliore l'efficacité tout en protégeant les équipages.



Pathmaster a été certifié pour son autonomie par l'OMI en 2024, renforçant ainsi la capacité de détection et d'analyse des menaces sous-marines.





Valeurs associées THALES 146,50 EUR Euronext Paris -1,97%