Thales: première livraison dans le programme MMCM information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Thales indique avoir livré le premier système de drones de lutte contre les mines à la Marine nationale française en décembre 2024, une première mondiale dans le cadre du programme franco-britannique MMCM, piloté par la DGA et sous l'égide de l'OCCAR.



'Véritable rupture technologique dans la conduite des missions de lutte contre les mines, ce système permet de limiter l'exposition des marins au danger et participe à la sécurisation du domaine maritime, colonne vertébrale de l'économie mondiale', explique le groupe.



Le système livré comporte un drone de surface équipé du sonar tracté TSAM pour la localisation et la classification des mines marines. Ses opérations peuvent être pilotées depuis la terre, un navire mère ou un navire d'opportunité.





