Thales obtient un prêt de la BEI

(AOF) - La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 450 millions d’euros à Thales . Les fonds serviront à financer un programme d’investissements en recherche et développement dans l’aéronautique et les radars. Ce programme s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2027 et vise à améliorer la sécurité et l’efficacité des vols, tant civils que militaires, et, d’autre part, pour les radars à moderniser les équipements actuels et à développer une nouvelle génération de logiciels et de radars civils et militaires.

C'est la première fois que la banque de l'Union européenne finance Thales, et c'est aussi l'un des prêts " corporate " (à une entreprise de grande taille) les plus importants à ce jour de la BEI dans le domaine de la sécurité et de la défense. Ce prêt s'inscrit également dans le cadre de TechEU, le programme de la BEI pour l'innovation, lancé en juin dernier et fort d'une enveloppe de 70 milliards d'euros d'ici à 2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial des satellites institutionnels, des systèmes de mission et capteurs, de la gestion du trafic aérien, de l’identité et la sécurité des données et numéro 3 mondial de l’avionique, créé en 2020 ;

- Revenus de 20,6 Mds€ tirés de la défense pour 53 %, de l’aérospatial pour 27 % (dont 14 % tirés de l’avionique) et de la sécurité des données pour 20 % ;

-Présence internationale, à 24 % pour la France, 29 % pour les autres pays d’Europe, 14 % en Asie, 12 % en Amérique du Nord et 9 % au Moyen-Orient ;

- Ambition fondée sur 4 piliers : la force de la R&D, à 20 % des ventes, les synergies entre métiers tirées d’une profonde connaissance des marchés, une base étendue d’actifs digitaux et une présence globale dans + 100 pays ;

- Capital verrouillé par 2 actionnaires de concert, Dassault Aviation (26,59%) et l’Etat français (26,60%) devant les salariés (3,18% et 3,98%), Patrice Caine étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’offre sur la chaîne de prise de décision : observation & capturs, transmission & stockage des données et prise de décision (surveillance et gestion des systèmes de vol) puis cybersécurité & identité numérique,

- sécurisation de la logistique avec constitution volontaire de stocks sur les composants clés,

- plan Alenia Space contre les difficultés structurelles de la division de satellites spatiaux,

- fusion des équipes commerciales en charge des produits (80 % des revenus),

- poursuite d’acquisitions ciblées,, extension des capacités industrielles et renforcement des effectifs en Inde et Roumanie,

- innovation financée fondée sur un écosystème mondial regroupant 1/3 des effectifs, avec un portefeuille de plus de 20 500 brevets, 6 hubs, 3 digital factories focalisé sur 5 expertises digitales : connectivité, bid data, cybersécurité, IoT et capteurs quantiques via TrUE AI

- lancement de cortAIx, visant l’accroissement des capacités en Intelligence Artificielle et partenariat avec le CEA dans l’IA appliquée à la défense et à la sécurité ;

- Stratégie environnementale bas carbone visant le net zéro en 2040 :

- 100 % des produits et services éco-conçus depuis 2023,

- lancements d’emprunts verts,

- 4 axes prioritaires : gestion environnementale, optimisation des vols, gestion des trafics aériens, entraînement et signalisation ;

- Visibilité avec un carnet de commandes record à 25,3 Mds€, soit plus d’un an de chiffre d’affaires, et anticipation par la société d’une croissance de 6-7 % des revenus de l’activité défense jusqu’en 2028 ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette ramenée à 3 Mds€ face à 7,3 Mds€ de capitaux.

Défis

- Acccélération depuis mars de la valorisation boursière à ses plus hauts historiques;

- Attente de décisions stratégiques dans les activités de services les moins rentables ;

- Enquête internationale en cours sur des suspicions de corruption et trafic d’influence ;

- Opportunité d’un cessez-le-feu en Ukraine (1 % du chiffre d’affaires) pour la cyber et les radars ;

- Après un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 12,2 %, objectifs 2025 confirmés : prises de commandes supérieures aux ventes, attendues en hausse de 5 à 6 % et relèvement de la marge opérationnelle à 12,2-12,4 % ;

- Dividende 2024 de 3,7 €, versé avec acompte (40 % de distribution du résultat).