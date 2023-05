Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales: nouveau système pour les frégates de la Royal Navy information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé avec le ministère britannique de la Défense, un contrat qui permettra à la Royal Navy de disposer d'un sixième système de gestion de mission pour son nouveau programme de frégates T31.



Ce sixième système de gestion de combat comportera des simulateurs permettant de mener à bien des tests complets avant l'entrée en service, comme plateformes individuelles et comme parties intégrantes de la flotte britannique.



A la suite de la signature en 2019 d'un contrat portant sur ces systèmes, Thales a établi en 2021 à Crawley cette nouvelle activité, qui compte plus de 60 collaborateurs. Le nouveau contrat a conduit à la création et au maintien de 30 emplois.





