Thales: nouveau service de sécurité pour les paiements cloud

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mardi le lancement d'un service de sécurité des paiements numériques visant à accélérer l'adoption d'infrastructures de paiement dans le 'cloud'.



Le groupe français précise que son offre, baptisée 'payShield Cloud HSM' et proposée par abonnement, a été développée à partir de sa technologie de module de sécurité matériel (HSM) permettant de protéger clés de chiffrement et données sensibles.



Le service, qui peut être déployé en quelques minutes, est tout particulièrement destiné aux projets hybrides, avec l'objectif de donner la possibilité aux clients de transférer n'importe quelle application dans le 'cloud', tout en évitant de perturber leur infrastructure.



La solution, qui répond aux besoins des principaux réseaux de paiement tels qu'American Express, Discover, JCB, Mastercard, UnionPay et Visa, est également compatible avec les plateformes des principaux fournisseurs de cloud tels que Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud.





