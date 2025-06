Thales: nouveau radar pour la surveillance aérienne information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Thales fait part du lancement d'un nouveau radar pour la surveillance simultanée du trafic aérien civil et militaire, le RSM NG/IFF (Identification Friend or Foe) qui 'contribuera au succès des missions dans l'espace aérien partagé'.



Ce radar de surveillance secondaire, seul de ce type au monde, permet d'identifier un aéronef en fonction de trois standards utilisés dans les domaines civils et militaires (OTAN, OACI et ADS-B), assurant ainsi la coordination entre l'espace aérien civil et militaire.



Son architecture unique fournit simultanément aux contrôleurs aériens des informations civiles et militaire, tout en assurant la séparation et la confidentialité des données militaires en s'appuyant sur les capacités de cybersécurité les plus récentes.



'Le RSM NG/IFF de Thales permet d'établir une image aérienne précise au niveau national, des trajectoires de vol optimisées pour les aéronefs évoluant dans un espace aérien plus encombré que jamais', ajoute Lionel de Castellane, vice-président segment radars civils.





