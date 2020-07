Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Thales nomme Yannick Assouad à la tête d'Avionics Reuters • 06/07/2020 à 11:23









THALES NOMME YANNICK ASSOUAD À LA TÊTE D'AVIONICS PARIS (Reuters) - Thales a annoncé lundi la nomination de Yannick Assouad comme vice-présidente exécutive de sa filiale Avionics à compter du 1er octobre. Ancienne directrice générale de Latécoère, Yannick Assouad remplacera Gil Michielin, qui part à la retraite. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées THALES Euronext Paris +2.00%