Thales muscle son jeu en cybersécurité pour faire face à l'essor de l'IA et du quantique

Le groupe technologique présente cinq nouvelles solutions destinées à répondre à l'évolution et à l'automatisation croissantes des cybermenaces.

Thales annonce le lancement de 5 solutions de cybersécurité à l'occasion du Thales Cyber Summit, avec un accent sur l'IA, la cryptographie post-quantique et la protection des données.

Parmi les nouveautés figure Luna 8, un module matériel de sécurité (HSM) conçu pour protéger les données sensibles face aux risques liés à l'informatique quantique, ainsi que CipherTrust Data Security Posture Management (DSPM), qui utilise l'IA pour identifier et protéger les données sensibles.

Le groupe lance également Sentinel Envelope , destiné à protéger les logiciels contre les attaques générées par l'IA, et renforce son partenariat avec Google Cloud afin de sécuriser les opérations reposant sur des agents d'IA grâce à Thales AI Security Fabric.

Enfin, Thales présente une approche combinant technologies avancées, renseignement en temps réel sur les menaces et expertise en cybersécurité pour anticiper, détecter et contrer les attaques automatisées.

Le titre est en léger repli en milieu de matinée (-0,1%), un résultat finalement honorable dans un contexte de contraction brutale du CAC 40 (-1,5%).