Thales: MoU signé pour une coopération aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir signé avec Milrem Robotics et EM&E Group, un fournisseur de technologies pour la défense, un protocole d'accord (MoU) pour mettre en oeuvre un programme de coopération commerciale avec les Émirats Arabes Unis.



L'un des principaux objectifs de ce partenariat est l'intégration du poste de tir téléopéré SECUTOR de EM&E Group avec les systèmes de roquettes 70 mm de Thales en Belgique, à bord du véhicule terrestre sans pilote (UGV) THeMIS de Milrem Robotics.



'Cette intégration permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'UGV pour une polyvalence supérieure, adaptée aux besoins spécifiques des EAU, notamment en matière de lutte anti-drones (C-UAS)', précise le groupe d'électronique de défense.





