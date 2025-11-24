 Aller au contenu principal
Thales modernise trois PHA de la Marine nationale
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 08:42

Thales annonce un partenariat stratégique avec CNN MCO, entité d'Equans France, et CS Group, filiale de Sopra Steria, pour la modernisation de 3 porte-hélicoptères amphibies (PHA) de la Marine nationale française.

Les trois entreprises forment ainsi un groupement industriel 100% français et souverain au service de la performance navale, dans le cadre du programme de maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale.

Thales, CNN MCO et CS Group équiperont les PHA d'un nouveau système de navigation inertielle hautement résilient, adapté aux environnements de guerre électronique, intégrant les centrales inertielles TopAxyz développées par Thales.

'Grâce à des capteurs embarqués (accéléromètres et gyroscopes), elles mesurent les mouvements du navire pour calculer en continu sa position, sa vitesse et son cap, sans dépendre de signaux extérieurs comme le GPS', explique l'électronicien.

Le déploiement de ces centrales et des équipements associés suit le calendrier des arrêts techniques prévus jusqu'en 2027. Le Mistral sera le premier à bénéficier du nouveau dispositif, suivi par le Dixmude et le Tonnerre.

