Thales modernise trois PHA de la Marine nationale
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 08:42
Les trois entreprises forment ainsi un groupement industriel 100% français et souverain au service de la performance navale, dans le cadre du programme de maintien en condition opérationnelle des bâtiments de la Marine nationale.
Thales, CNN MCO et CS Group équiperont les PHA d'un nouveau système de navigation inertielle hautement résilient, adapté aux environnements de guerre électronique, intégrant les centrales inertielles TopAxyz développées par Thales.
'Grâce à des capteurs embarqués (accéléromètres et gyroscopes), elles mesurent les mouvements du navire pour calculer en continu sa position, sa vitesse et son cap, sans dépendre de signaux extérieurs comme le GPS', explique l'électronicien.
Le déploiement de ces centrales et des équipements associés suit le calendrier des arrêts techniques prévus jusqu'en 2027. Le Mistral sera le premier à bénéficier du nouveau dispositif, suivi par le Dixmude et le Tonnerre.
Valeurs associées
|221,8000 EUR
|Euronext Paris
|-2,25%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Ubisoft bien orienté grâce à la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent
(AOF) - Plus forte hausse du SBF 120, et de loin, Ubisoft (+9,58% à 7,706 euros) a annoncé vendredi soir la finalisation de l'investissement stratégique de 1,16 milliard d'euros en numéraire du groupe chinois, Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS (Vantage Studios). ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris évolue en hausse lundi, tentant de rebondir après un bilan hebdomadaire en recul, à l'entame d'une semaine dense en publications économiques en Europe et aux Etats-Unis. L'indice vedette CAC 40 progressait de 0,39% vers 09H45, soit de 31,52 points, ... Lire la suite
-
Plus de 200 personnes, parfois très émues, ont bravé le froid et la pluie pour venir faire leurs adieux dimanche au célèbre couple de pandas qui quittera le Zoo de Beauval mardi, en raison d'un retour anticipé provoqué par l’insuffisance rénale dont souffre la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer