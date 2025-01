Thales : mise en service du premier appareil A350-900 d’Emirates

Les passagers voyageant sur le nouvel avion A350 profiteront de la première diffusion télévisée en direct de contenus comme les événements sportifs, les actualités et les émissions spéciales. Le système inclut également une capacité unique d'enregistrement vidéo, redéfinissant le divertissement en vol.

Les écrans 4K QLED HDR de Thales offrent une expérience cinématographique avec la meilleure qualité d'image disponible sur un avion et des écrans tactiles ultra-réactifs pour une navigation fluide à travers l'immense catalogue de divertissements "ice".

Ce système IFE propose pour l'instant plus de 30 nouvelles fonctionnalités et de nombreuses autres sont à venir dans les prochains mois.

(AOF) - Thales et Emirates célèbrent ensemble la mise en service du tout premier Airbus A350-900 de la compagnie aérienne, reliant Dubaï à Édimbourg (Écosse) ce 3 janvier. Cet appareil est équipé du système de divertissement à bord de pointe AVANT Up de Thales. Emirates a introduit sur l'A350 une nouvelle génération du système de divertissement en vol 'ice', avec une gamme de fonctionnalités révolutionnaires rendues possibles par les technologies de Thales, conçues pour améliorer l'expérience de vol.

