Thales: livraison d'un système de déminage à la Royal Navy 14/03/2025









(CercleFinance.com) - Thales fait part de la livraison du premier système de déminage maritime autonome à la Royal Navy, sous l'égide de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr) et dans le cadre du projet franco-britannique MMCM.



Reposant sur des drones autonomes cyber-sécurisés et dotés d'Intelligence Artificielle (IA), ce système permet de réduire drastiquement l'exposition au risque des personnels embarqués à bord des navires et contribue à la sécurité des routes maritimes.



La Royal Navy recevra ses quatre premiers systèmes au cours de l'année. Chacun d'entre eux comporte plusieurs équipements et sous-systèmes intégrés permettant d'accomplir des missions de haute complexité.





