Thales: le Modem21 compatible avec les satellites MEO information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 16:12









(CercleFinance.com) - Thales annonce que des tests menés dans le cadre d'un projet de la DGA ont confirmé la compatibilité de son Modem21 avec la constellation de satellites MEO (orbite moyenne) de SES.



Cette démonstration ouvre la voie à des perspectives d'hybridation de satellites GEO militaires ultra-sécurisées souverains avec les constellations commerciales à orbite moyenne équatoriale ou polaire MEO au niveau de sécurité et de protection accru.



' La combinaison du Modem21 de Thales avec le système innovant de seconde génération [...] de SES promet une solution hautement sécurisée et performante, qui permettra par ailleurs à nos clients gouvernementaux de conserver le contrôle total sur leur réseau', a souligné Roy Sielaff, Vice-Président des Ventes Espace & Défense pour l'Europe de SES.



' Le Modem21 compatible en multi-orbites avec la constellation de SES est la démonstration de la faisabilité d'une hybridation des constellations pour de futurs usages militaires, tout en maintenant les exigences de protection et de sécurité qui leur incombent', a ajouté Alexandre Bottero, Vice-Président Systèmes de réseaux et d'infrastructures chez Thales.





Valeurs associées THALES 236,70 EUR Euronext Paris 0,00%