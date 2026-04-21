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Thales-Le Danemark a sélectionné le système de défense SAMP/T NG
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:43

L'équipementier pour l'aérospatial, la défense et la sécurité Thales TCFP.PA a annoncé mardi que le Danemark avait sélectionné son système de défense aérienne SAMP/T NG, codéveloppé avec MBDA.

Il s'agit du premier contrat à l'export pour ce système et la livraison est prévue à partir de 2028, indique un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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