Thales-Le Danemark a sélectionné le système de défense SAMP/T NG

L'équipementier pour l'aérospatial, la défense et la sécurité Thales TCFP.PA a annoncé mardi que le Danemark avait sélectionné son système de défense aérienne SAMP/T NG, codéveloppé avec MBDA.

Il s'agit du premier contrat à l'export pour ce système et la livraison est prévue à partir de 2028, indique un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)