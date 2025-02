Thales: lancement de cortAIx au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Thales fait part du lancement de cortAIx au Royaume-Uni, pour les domaines de la défense et de la sécurité, initiative qui renforce l'écosystème de l'IA de confiance dans les environnements les plus difficiles et les plus contraignants.



'Avec 200 spécialistes de l'IA et des données hautement qualifiés, cortAIx au Royaume-Uni soutiendra la vision du gouvernement britannique pour une croissance et une productivité basées sur l'IA, portant à 800 le nombre d'experts en IA au sein de Thales', explique-t-il.



Au Royaume-Uni, cortAIx développera des solutions d'IA qui amélioreront la prise de décision des opérateurs humains, augmenteront les performances des systèmes les plus avancés et garantiront une IA 'déployée de manière éthique, sûre et transparente'.





