Thales lance une nouvelle offre Cryptobox

(AOF) - Ercom (filiale du groupe Thales, spécialiste des solutions de sécurisation de la mobilité) renforce son offre de déploiement de Cryptobox. Elle propose sa solution de partage de fichiers et de collaboration sécurisée sur le cloud qualifié SecNumCloud 3.2 d’Outscale de Dassault Systèmes. Disponible via Outscale Marketplace, Cryptobox est une solution de travail collaboratif et de transfert de fichiers qui chiffre les données de bout en bout. Les documents sont alors accessibles de manière totalement sécurisée depuis un PC, un smartphone et une tablette.

Grâce à Cryptobox, il est plus facile de partager, de collaborer et d'échanger les documents chiffrés de bout en bout entre collaborateurs d'une même entreprise et avec des partenaires externes.

Cryptobox répondra ainsi aux besoins des organisations publiques, des opérateurs d'importance vitale et des opérateurs de services essentiels en vue d'assurer le plus haut niveau de protection de leurs données sensibles.

La qualification SecNumCloud 3.2 atteste que l'offre de cloud public d'Outscale est fiable et sécurisée avec de hautes exigences techniques, opérationnelles et juridiques.