Thales: lance des jumelles destinées aux forces spéciales information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Thales rapporte avoir dévoilé sa nouvelle jumelle de vision nocturne PANORAMIC, à quatre tubes et ultra grand champ, à l'occasion de SOFINS 2025, soit le 'Special Operations Forces Innovation Network Seminar'.



Conçues pour les Forces Spéciales et les unités spécialisées, ces jumelles offrent 'un champ de vision proche de celui de l'oeil humain, améliorant la perception des menaces latérales', assure la société.



Compacte (740 g) et ergonomique, elles s'appuient sur une architecture brevetée et d'un système de relevage indépendant avec coupure automatique des tubes.



Destinée aux Forces Spéciales et spécialisées françaises et internationales, cette jumelle 100% française ne présente aucune contrainte d'exportation ITAR (International Traffic in Arms Regulations - soit la réglementation états-unienne portant sur l'exportation de technologies militaires et de défense).







Valeurs associées THALES 246,3000 EUR Euronext Paris -0,12%