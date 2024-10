Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: innovations dans les drones présentées au Portugal information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Thales a annoncé mercredi avoir présenté ses dernières innovations en matière d'autonomisation des drones en appui des opérations navales à l'occasion d'un exercice militaire organisé au Portugal.



Au cours de cet exercice en mer, conduit sous l'égide des marines portugaise, l'électronicien de défense français dit avoir démontré son expertise dans la lutte anti-sous-marine et la guerre des mines, ainsi qu'en termes de détection anti-aériennes.



Il s'agit, en l'espèce, de systèmes autonomes pour tous types de missions sous-marines (filets anti-sous-marins, protection des infrastructures critiques et guerre des mines) et de surface (surveillance maritime et lutte anti-surface).



Thales et ses partenaires Schiebel et Tekever ont notamment dévoilé à l'occasion des drones équipés de capteurs et de systèmes intelligents à haute performance.



Le groupe indique avoir également pu expérimenter, avec la Royal Navy, des capacités de missions de surveillance pour les systèmes aérogires multi-mission (RWUAS) en les dotant de nouvelles capacités en matière de capteurs intelligents et de systèmes de gestion du combat.



L'exercice annuel 'REPMUS', qui se déroule cette année au Portugal, pays hôte et organisateur, rassemble plusieurs membres de l'OTAN.





