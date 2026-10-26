Thales inaugure une usine de sonars en Australie

Thales annonce l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication et de maintenance de sonars à Western Sydney, qui renforcera la sécurité nationale, les capacités de production et de guerre sous-marine de l'Australie, ainsi que la croissance des exportations et l'emploi.

Ce site représente un investissement de plusieurs millions de dollars australiens et a été financé conjointement par Thales Australia et le Commonwealth d'Australie. Il sera le centre souverain australien de conception, de fabrication, d'intégration et de maintenance de systèmes acoustiques sous-marins avancés.

Cette nouvelle usine renforce cette capacité de dissuasion "made in Australia" en garantissant une fabrication souveraine complète des systèmes sonar à antenne remorquée de nouvelle génération, destinés aux sous-marins et aux navires de combat de surface, ainsi que des antennes remorquées fines pour les systèmes maritimes sans équipage, tant pour le marché australien que pour l'exportation.

Elle permet également d'assurer la maintenance locale des systèmes acoustiques, maximisant ainsi les durées de déploiement pour les activités australiennes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), tout en réduisant la nécessité de longues périodes de maintenance en mer.

Cette usine de sonars à antenne remorquée devrait créer des dizaines d'emplois directs dans les domaines de l'ingénierie et de la fabrication avancée à Western Sydney au cours des prochaines années, ainsi que des emplois indirects chez les sous-traitants locaux.