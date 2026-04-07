Thales, grand gagnant du virage vers la guerre asymétrique ?
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:25
Les équipes d'AlphaValue rapportent que Thales pourrait se démarquer dans le cycle actuel de défense grâce à son exposition aux radars, à la guerre électronique et aux systèmes anti-drones, alors que les armées occidentales cherchent à corriger un déséquilibre coûteux entre missiles onéreux et menaces bon marché.
Le groupe bénéficierait ainsi directement des ambitions de l'OTAN visant à multiplier par cinq les capacités de défense aérienne, ses technologies constituant le "cerveau" de systèmes comme le SAMP/T.
Son modèle, centré sur les logiciels et l'électronique, apparaît moins capitalistique que celui des industriels traditionnels, avec une génération de trésorerie élevée et un ratio de conversion supérieur à 100%.
A l'inverse, les acteurs exposés aux équipements lourds doivent consacrer 50 à 70% de leur flux de trésorerie opérationnel aux investissements industriels, souligne le courtier.
Autre catalyseur clé, le projet "Bromo" vise à regrouper les activités spatiales avec Airbus et Leonardo au sein d'une entité valorisée 10 MdsEUR, afin de réduire la pression sur les marges. Prévue pour être opérationnelle d'ici 2027, cette opération pourrait améliorer structurellement la rentabilité du groupe.
Malgré une valorisation jugée légèrement supérieure au secteur, Thales est ainsi considéré comme un actif incontournable grâce à son positionnement sur les technologies critiques de la défense moderne, selon AlphaValue.
Le broker confirme son conseil "réduire" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 292 euros à six mois, laissant entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 9%. AlphaValue anticipe par ailleurs un BPA 2026 de 9,75 euros et un BPA 2027 de 10,9 euros.
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