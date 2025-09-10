 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Thalès : 'gap' au-dessus des 229E
10/09/2025

(Zonebourse.com) - Dopé par la nomination du ministre de la défense (très anti-russe/pro-OTAN) au poste de 1er Ministre (cela resemble à un message ?) Thalès bondit de +4% (vers 237E) et ouvre un 'gap' au-dessus des 229E, ce qui préfigure un retracement de l'ex-résistance estivale des 238,6E des 6 et 18 août (possibilité d'aller tester les 240E de fin juillet).

Valeurs associées

THALES
235,0000 EUR Euronext Paris +2,98%
1 commentaire

  • 10:42

    Bonjour, il n'y a pas d'accent sur le E de Thales, groupe international de défense.

