 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Thales gagne un contrat pour améliorer son casque TopOwl DD
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 08:40

Thales indique que suite à la commande de 31 NH90 par le ministère de la défense espagnol, NAHEMA (NATO Helicopter Mgt Agency) lui a attribué un contrat portant sur le développement de nouvelles fonctionnalités pour le casque TopOwl DD (Digital Display).

Ce contrat, en partenariat avec NHIndustries et Safran, illustre selon Thales leur engagement en faveur de l'innovation dans la défense, au service de la DGA française et de la Direccion General de Armamento y Material (DGAM) espagnole.

Evolution du TopOwl, le casque TopOwl DD combine affichage en haute définition des flux vidéo des caméras de mission, réalité augmentée et alertes spatialisées pour améliorer la compréhension situationnelle des pilotes d'hélicoptères.

"Amélioré en association avec les forces opérationnelles, il se personnalise selon la morphologie de chaque pilote pour un ajustement parfait et une réduction de la fatigue sur des missions longues ou en environnement difficile", ajoute le groupe.

Valeurs associées

THALES
260,9000 EUR Euronext Paris -1,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank