Thales fabriquera un satellite chargé de percer les mystères de Vénus

Thales Alenia Space fabriquera un satellite EnVision chargé de percer les mystères de la planète Vénus à partir de 2031, dans le cadre d'un contrat de 367 millions d'euros signé mardi avec l'Agence spatiale européenne (ESA).

Venus (ici devant le Soleil) est encore largement méconnue ( AFP / ALEXANDER KLEIN )

Cette mission dont le lancement est prévu en novembre 2031 a pour but de fournir une vue holistique de la planète, de son noyau interne à sa haute atmosphère, afin de déterminer comment et pourquoi Vénus et la Terre ont évolué de façon différente, a annoncé Thales Alenia Space (TAS).

Le satellite emportera cinq instruments scientifiques qui seront fournis par les agences spatiales italienne, française, allemande et belge ainsi que la Nasa participant à cette mission.

La mission se déroulera vingt ans environ après la première mission européenne à destination de Vénus (Venus Express).

"Cette nouvelle mission nous en dira plus sur Vénus, cette planète énigmatique, en pointant tout particulièrement les nombreuses similitudes et différences qui existent entre elle et la Terre, distantes de 41 millions de kilomètres l'une de l'autre", a déclaré Hervé Derrey, PDG de TAS, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%) cité dans le communiqué.

"Aucune autre mission n'a jamais tenté d'effectuer une étude aussi exhaustive de notre voisine ô combien inhospitalière. EnVision apportera des réponses aux questions fondamentales de savoir comment une planète devient habitable, ou l'inverse", a pour sa part souligné Carole Mundell, directrice scientifique de l'ESA.

Dans la cadre d'un autre contrat de 88 millions d'euros signé en marge de la Conférence spatiale européenne qui se déroule à Bruxelles, TAS développera la charge utile du troisième satellite de la mission Copernicus CO2M visant à mesurer le dioxyde de carbone atmosphérique produit par l'activité humaine.

Les instruments développés par Thales permettront de suivre l'impact des politiques publiques sur la décarbonation de l'Europe et mesurer l'atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions.