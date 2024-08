Ce poste figure parmi les perdants du compromis budgétaire avalisé par le grand argentier Christian Lindner et le chancelier Olaf Scholz.

(AOF) - Les industriels de la défense affichent les plus fortes baisses du CAC 40 ce lundi : Thales est lanterne rouge de l’indice avec une baisse de 1% à 148,30 euros tandis que Safran est juste derrière avec un recul de 0,63% à 195,75 euros. Le secteur souffre de l’annonce du gouvernement allemand selon laquelle l'aide financière à l’armée ukrainienne ne devrait pas dépasser les 4 milliards d'euros déjà prévus pour 2025 (contre 8 milliards en 2024) avant de se réduire encore au cours des années suivantes.

Thales et Safran en berne après les annonces de Berlin sur l'aide à l'armée ukrainienne

