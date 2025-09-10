Thales et la société britannique Autonomous Devices co-développeront l'EW-UAS
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 14:49
Cette solution bénéficiera de l'expertise de Thales en matière de guerre électronique, d'intégration de systèmes de commandement et de contrôle et des certifications nécessaires aux drones pour voler dans l'espace aérien civil et militaire.
'La combinaison du drone d'Autonomous Devices et de la charge utile de Thales répondra à ces exigences, offrant une solution de guerre électronique basée sur des drones haute performance et adaptée aux défis de la guerre moderne' indique le groupe.
Ce drone peut être rapidement déployé pour détecter les missiles antinavires et initier des contre-mesures électroniques (soft kill), améliorant ainsi la capacité de survie des navires tout en minimisant les munitions.
EW-UAS fournira égalment des missions de brouillage complémentaires pour perturber les capacités de surveillance et de ciblage radar de l'adversaire et renforcer les défenses électroniques sur le théâtre des opérations.
' La solution de guerre électronique basée sur les drones développée par Thales et Autonomous Devices change la donne technologique pour les forces armées, en fournissant une capacité fiable pour contrer les menaces modernes tout en assurant une protection à longue portée autour de leurs actifs stratégiques ', a déclaré Marie Gayrel, vice-présidente en charge des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de Thales.
Valeurs associées
|237,1000 EUR
|Euronext Paris
|+3,90%
