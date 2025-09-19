Thales et Dassault Aviation reculent, Goldman Sachs à "vendre" sur les deux titres

Thales TCFP.PA et Dassault Aviation AM.PA chutent en Bourse vendredi après que Goldman Sachs a entamé le suivi des titres des deux groupes français à "vendre", les jugeant moins intéressants que ceux de leurs concurrents dans un contexte de redéfinition du secteur européen de la défense.

À Paris vers 08h25 GMT, Dassault Aviation chute de 2,45% tandis que Thales accuse un recul de 1,42%, plus forte baisse de l'indice CAC 40 .FCHI .

Dans une note sur le secteur, Goldman Sachs salue la "grande qualité" de l'activité défense de Thales mais dit avoir du mal à être convaincu par les activités Cyber et Digital de l'équipementier français.

L'activité Cyber et Digital de Thales, dont le chiffre d'affaires a baissé de 3,7% en glissement annuel au premier semestre 2025, offre peu de visibilité selon le courtier en raison d'événements "imprévus et ponctuels" et de la dynamique à court terme de son modèle économique.

"En l'absence de catalyseurs clairs, l'instabilité politique en France, des révisions de bénéfices consensuelles stagnantes au cours des derniers trimestres, et environ la moitié des ventes de la société dans le secteur civil, nous avons une préférence relative pour d'autres actions de défense, dans le contexte actuel", précise Goldman Sachs au sujet du titre de Thales.

Le courtier fait également part de sa prudence sur le titre Dassault Aviation, les analystes n'étant pas convaincus par les perspectives du secteur civil du fabricant du Rafale.

"Nous restons prudents concernant Falcon (division des avions d'affaires), où la société a été affectée par des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et un environnement concurrentiel intense ces dernières années", peut-on lire dans la note.

Goldman Sachs, qui souligne malgré tout les "fortes perspectives de croissance" offertes par le Rafale, dit avoir besoin "d'une plus grande conviction dans les perspectives de livraison" pour devenir plus positifs à l'égard du Falcon.

Le courtier est plus positif sur BAE Systems BAES.L et Rheinmetall RHMG.DE , recommandés à l'achat, le premier ayant "une capacité interdomaines inégalée" et le second étant "le mieux adapté au déficit des capacités de défense de l'Europe".

