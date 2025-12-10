Thales et Aireon s'associent pour améliorer le flux de trafic en Asie-Pacifique
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 10:30
Cette collaboration vise à aider l'industrie à se préparer à une croissance rapide du trafic et à répondre à la congestion croissante dans certains des espaces aériens les plus fréquentés et complexes du monde.
Thales offre un accès gratuit à sa plateforme cloud TopSky-Flow, une solution avancée conçue pour aider les ANSP à gérer le flux de trafic à travers leur espace aérien et leurs aéroports. L'outil est propulsé par le produit de surveillance spatiale ADS-B AireonFLOW.
" La congestion de l'espace aérien est l'un des défis les plus importants auxquels l'industrie aéronautique est confrontée, en particulier dans les régions à forte croissance comme la région Asie-Pacifique. Le partage de données en temps réel et la gestion coordonnée du flux de trafic restent difficiles" a déclaré Youzec Kurp, Vice-Président, Solutions de mobilité spatiale aérienne, Thales.
"En offrant aux ANSP l'opportunité d'expérimenter de nouveaux concepts de gestion des flux dans un environnement sûr et collaboratif, nous visons à renforcer la coopération inter-ANSP et à aider la région à se préparer à une croissance durable et à long terme. " rajoute Youzec Kurp.
Valeurs associées
|226,8000 EUR
|Euronext Paris
|-2,62%
