Thales équipe le Qatar avec des systèmes de surveillance aériennes GM400a et GM200MM/A

Thales SA TCFP.PA :
* RENFORCE LA PROTECTION AÉRIENNE DE L'ÉMIRAT DU QATAR AVEC DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE AÉRIENNES GM400A ET GM200MM/A
* UN SYSTÈME NATIONAL DE SUPERVISION ET D’ENTRETIEN SERA LIVRÉ
* UN PROGRAMME DE FORMATION POUR LES OPÉRATEURS ET TECHNICIENS EST PRÉVU
* LA MAINTENANCE ET DE LA FORMATION DES OPÉRATEURS JUSQU’EN 2036
Texte original [https://tinyurl.com/4p64ksck] Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
