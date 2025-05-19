Thales engage des discussions avec Radiall Et Foxconn sur la production de semi-conducteurs

Thales SA TCFP.PA :
* THALES, RADIALL ET FOXCONN ENGAGENT DES DISCUSSIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA PRODUCTION DE SEMI-CONDUCTEURS
* POSSIBILITÉ DE CRÉER, EN FRANCE, UNE CAPACITÉ INDUSTRIELLE D'ASSEMBLAGE ET DE TEST EXTERNALISÉE DE SEMI-CONDUCTEURS (OSAT)
* CAPACITÉ DE PRODUCTION PRÉVUE DE PLUS DE 100 MILLIONS DE COMPOSANTS DE TYPE SYSTEM IN PACKAGE (SIP) PAR AN D'ICI 2031
* CETTE INITIATIVE AMBITIONNE D'ACCUEILLIR D'AUTRES ACTEURS INDUSTRIELS AFIN DE SOUTENIR UN INVESTISSEMENT QUI POURRAIT DÉPASSER EUR 250 MLNS
Texte original tinyurl.com/29hwscez Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer