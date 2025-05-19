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Thales engage des discussions avec Radiall Et Foxconn sur la production de semi-conducteurs
information fournie par Reuters 19/05/2025 à 10:09

Thales SA TCFP.PA :

* THALES, RADIALL ET FOXCONN ENGAGENT DES DISCUSSIONS PRÉLIMINAIRES SUR LA PRODUCTION DE SEMI-CONDUCTEURS

* POSSIBILITÉ DE CRÉER, EN FRANCE, UNE CAPACITÉ INDUSTRIELLE D'ASSEMBLAGE ET DE TEST EXTERNALISÉE DE SEMI-CONDUCTEURS (OSAT)

* CAPACITÉ DE PRODUCTION PRÉVUE DE PLUS DE 100 MILLIONS DE COMPOSANTS DE TYPE SYSTEM IN PACKAGE (SIP) PAR AN D'ICI 2031

* CETTE INITIATIVE AMBITIONNE D'ACCUEILLIR D'AUTRES ACTEURS INDUSTRIELS AFIN DE SOUTENIR UN INVESTISSEMENT QUI POURRAIT DÉPASSER EUR 250 MLNS

Texte original tinyurl.com/29hwscez Pour plus de détails, cliquez sur TCFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Semi-conducteurs

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