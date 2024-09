Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Thales: en tête du projet de recherche DECOR information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Thales annonce qu'il va piloter le projet de recherche DECOR, sponsorisé par la DSNA et soutenu par EUROCONTROL, travaillant en partenariat avec Airbus, Air France, Amelia, Atmosphere, CERFACS, CGX AERO, FRACS et l'ONERA.



Ce projet vise à mener à grande échelle des démonstrations de solutions numériques permettant de faciliter la collaboration entre le ciel et le sol, tout en réduisant l'impact environnemental des opérations aériennes, et ce, sans compromettre la sécurité.



'Le projet DECOR est la prochaine étape vers l'optimisation des trajectoires de vol et permettra de réduire de 10% l'impact CO2 des opérations aériennes avant la fin de la décennie', souligne Yannick Assouad, vice-président exécutif avionique de Thales.





