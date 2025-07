Thales: EBIT ajusté en hausse de 14% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Thales dévoile un résultat net ajusté part du groupe en hausse de 1% à 877 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, intégrant 60 millions de contribution exceptionnelle à l'impôt en France, et un EBIT ajusté accru de 13,9% à 1,25 milliard (+12,7% en organique).



Le groupe de hautes technologies pour la défense, la sécurité et les transports a réalisé un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros, en augmentation de 8,1%, et a engrangé des prises de commandes de 10,4 milliards, en baisse de 4%.



'Les prises de commandes continuent d'enregistrer une solide dynamique et seront à nouveau supérieures au chiffre d'affaires en 2025, offrant une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années', estime cependant son PDG Patrice Caine.



Pour l'ensemble de l'année, Thales confirme aussi son objectif d'une marge d'EBIT ajusté de 12,2 à 12,4%, et table désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +6 et +7% (contre +5 à +6% précédemment).





Valeurs associées THALES 245,6000 EUR Euronext Paris +0,74%