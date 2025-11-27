Thales distingué pour deux solutions de guerre électronique
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 14:40
CURCO est conçu comme une charge utile externe légère et compacte de guerre électronique, adaptable à tout drone ou véhicule aérien, maritime ou terrestre. Il répond ainsi aux exigences SWAP (taille, poids et énergie).
De son côté, Golden AI, outil d'analyse intelligente des données de guerre électronique à base d'IA, propose une analyse jusqu'à 4 fois plus rapide des données collectées par les intercepteurs de radars (R-ESM).
'Dans un environnement opérationnel de plus en plus dense et complexe, où la maîtrise du spectre électromagnétique devient critique, CURCO et Golden AI répondent à des besoins essentiels pour la Marine nationale et pour les marchés à l'export', affirme Thales.
Valeurs associées
|226,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
